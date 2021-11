Cuba: Se inaugura hoy el Centro Fidel Castro Ruz

La decisión de fundar el Centro, avalado por el Decreto Presidencial No. 21, está en consonancia con lo estipulado en la Ley No. 123, del 27 de diciembre de 2016, sobre el uso del nombre y la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, para denominar en un futuro alguna institución que se cree para el estudio de su invaluable trayectoria en la historia de la nación.

