Primer Ministro en Artemisa: Darle una mirada diferente a los barrios (+Fotos y Audio)

Señaló que en la comunidad se deben acelerar las inversiones en las viviendas y los caminos, planteamientos recurrentes en los planteamientos de los pobladores. Comunicó que poco a poco se irán resolviendo los problemas, y mencionó que se trabajará en la solución del alumbrado público, y aunque todo no se pueda resolver a la vez, no podemos detenernos.

You have no rights to post comments