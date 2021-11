Cuba resistirá pese al bloqueo, afirma dirigente partidista

“Eso le duele al imperialismo, además de que contamos con el legado de Fidel y Raúl, y lo continúa el cro (Miguel) Díaz-Canel, señaló Arzuaga en diálogo con Prensa Latina, tras asistir a la asamblea del PCC del municipio matancero de Limonar.

El 5 de noviembre el PCC inició las asambleas de balance a nivel de municipalidad, proceso que se extenderá hasta el venidero mes de diciembre, para efectuar en enero y febrero del próximo año reuniones de análisis en las provincias.

Los debates, indicó el alto dirigente, reafirman el compromiso de que en las actuales condiciones que vive el país, “vamos a ser capaces de enfrentar las agresiones imperialistas y de quienes le hacen el juego a cambio de dinero y de anexionismo”.

Las asambleas municipales analizan ideas, conceptos y directrices aprobadas en el octavo Congreso del PCC en el mes de abril, que encierran como objetivos principales el desarrollo económico del país y el trabajo político ideológico, clave para aunar esfuerzos, acotó.

Subrayó que Cuba, con un gobierno socialista, fue capaz de enfrentar la crisis global y la Covid-19, “pandemia que la tenemos prácticamente controlada, gracias al Socialismo y a nuestros científicos y profesionales de la salud forjados por la Revolución”.

“Y esto nos ha dado la posibilidad que el próximo 15 de noviembre vamos a hacer la reapertura de nuestras fronteras al turismo internacional, mientras el curso escolar ha comenzado y va a llegar a todos los niveles de educación”, añadió.

Sobre todo en estos balances, abundó, se analiza con profundidad la economía a pesar del bloqueo recrudecido con las 243 medidas aplicadas por Donal Trump y que Joe Biden las mantiene.

Durante la asamblea municipal de Partido en ese territorio de Ciego de Ávila, los delegados coincidieron en que las potencialidades de Ciro Redondo son mayores que los resultados que exhibe, y apostaron por la transformación, según el reporte de la periodista Katia Siberia en el periódico Invasor.

Con apenas un 16 por ciento de cumplimiento en su plan de azúcar de la pasada zafra cerraba Ciro Redondo un indicador que mueve la aguja económica de los pineros; “y ese no es solo un problema para los pobladores de este municipio, sino para todo país, recalcaba Roberto Montesino Pérez, vicejefe del Departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien presidió este sábado el debate de los militantes pineros.

“Si no hay caña, no hay azúcar, no hay energía producida por la bioeléctrica, y dejamos de ahorrarle combustible al país”, señalaba Montesino al detenerse en uno de los temas principales del debate por ser, precisamente, la empresa azucarera de ese enclave, la segunda de la Isla que más caña debe moler.

Pero desde hace tres años no cumple lo planificado y la sincronización del coloso con la bioeléctrica ha dilatado los planes, aunque Danilo Fernández Madrigal, director de la Empresa Agroindustrial Azucarera vaticina que podría ocurrir en diciembre, pues las reparaciones del central estaban al 83 por ciento (por encima de lo planificado hasta la fecha) y los ajustes tecnológicos que se llevaban a cabo en la bioeléctrica, también avanzaban.

“Se trata de encadenar, es un mismo objetivo; producir azúcar y generar corriente”, expuso Danilo, quien ahondó en el impacto que podría tener la sincronización; una etapa que conlleva la “sincronización” de varios factores que hoy presentan fallas. En declaraciones a Invasor revelaría, por ejemplo que, de las 12 máquinas cosechadores de marabú, solo cuatro se encuentran operando y en esas condiciones (aun cuando en la zafra debe tributarse un 80 por ciento de bagazo, contra un 20 de biomasa no cañera), todavía peligra el aporte del marabú para la contienda.

“Debiera ser el 100 por ciento de bagazo en tiempo de zafra, pero tampoco tenemos caña para los 150 días de zafra”, recalcaba. Triste paradoja, si se compara con el año anterior, en el que al no moler el Coloso pinero quedaron cerca de 200 000 toneladas de caña que no pudieron molerse ni en los centrales de otras provincias.

Y ello, a pesar de que los planes de siembra no se cumplen y de que en ese municipio existen más de 8 000 hectáreas que no tienen sembrada la gramínea. “¿Y por qué no convocamos al pueblo a sembrarla, por qué los atrasos reiterados, por qué no acabamos de entender que esto es un problema de todos?”, les cuestionaba Carlos Luis Garrido Pérez, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia.

Alfredo Oropesa Díaz, presidente de la UBPC: "La Ilusión mantiene su incertidumbre de cara a la próxima zafra. ¿Podremos moler toda nuestra caña? ¿A cuánto ascenderán las pérdidas de las unidades que hoy ya trabajan con pérdidas?"

Garrido recordó que, incluso ahora que la empresa azucarera tributa al presupuesto del municipio y podría aportar unos 10 millones de pesos en la zafra, el interés de los pineros tiene que ser mayor. “Es un beneficio para todos y los problemas tienen que verse de manera integral, no podemos seguir mirando la economía por sectores”.

Sobre ese punto, Yorqui Navarro Pérez, intendente del municipio, resaltó la necesidad de asumir también la integralidad de las empresas con los proyectos de desarrollo local, las nuevas formas de gestión en el Comercio y la Gastronomía, por ejemplo, y los nuevos actores económicos (Mipymes). Todos de conjunto podrían elevar los aportes, a pesar de que el municipio cumple los ingresos, “un indicador que no debe contentarnos porque el plan está por debajo de las potencialidades que tenemos”, aseguró.

En esa búsqueda de alternativas por aportarle más alimentos al territorio Germán Claro, delegado municipal de la Agricultura, un sector que incumple varias entregas, admitió que de lo estimado a lo ratificado y a lo que llega a Acopio, hay una diferencia en la que deben trabajar. “El seguimiento a las contrataciones nos ha faltado, dijo autocríticamente, al tiempo que reconoció que 77 usufructuarios tienen 936 hectáreas ociosas y deben abonar unos 297 mil pesos por el impuesto de ociosidad. Sin embargo, recalcó, la idea es que se siembre o que se sometan a una comisión agraria para que las tierras estén en manos de quienes las hagan producir.

Ello es esencial para que el precio de los productos baje, pues el que tienen hoy, de cara al consumidor, mantiene estados de opinión desfavorables, reconoció Bárbara Guerra Pérez, quien fungía como primera secretaria del Partido en ese municipio, responsabilidad que ocupa Benito Martínez Ausina, luego de la elección del nuevo Comité Municipal de la máxima organización política.

Al centro, Benito Martínez Ausina, electo como nuevo primer secretario del Comité Municipal del Partido en Ciro Redondo

Dentro de los temas que también sobresalieron durante la asamblea partidista, estuvo la necesidad de formar técnicos en el territorio para incorporar especialistas a labores importantes dentro de la bioeléctrica, por ejemplo; la imperiosidad de sumar fuerza joven a una militancia envejecida y el papel de esa militancia en el seguimiento a las principales tareas.

Al respecto, Carlos Luis Garrido dijo que el desarrollo de nuestra economía era vital para sostener la obra de la Revolución. “Y no piensen que eso no es trabajo político-ideológico, porque de producir y satisfacer las necesidades de nuestra población, depende la continuidad de nuestro proyecto socialista. Por eso el esfuerzo es decisivo y tenemos que resistir, pero ser creativos al mismo tiempo; tal y como nos llamara nuestro presidente, en el II Pleno del Comité Central”, concluyó.

