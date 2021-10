El 16 de octubre, Fidel y las doctrinas del Maestro

Inolvidable fecha en la historia de Cuba. Este 16 de octubre se cumplen 68 años del alegato “La Historia Me Absolverá”, frase última de la autodefensa protagonizada por el líder de la Generación del Centenario, el entonces abogado Fidel Castro. En 1953, año del centenario del natalicio de José Martí, Fidel expresó durante el juicio que le impusieran, por liderar la organización y desarrollo del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba:

Unos meses antes, el 26 de julio dejó un hito además del ataque a la instalación militar de Santiago de Cuba, otro grupo de combatientes revolucionarios, nucleados bajo la dirección de Fidel, intentó ocupar el cuartel de Bayamo.

Ninguna de las dos acciones culminó con la ocupación de esos cuarteles, debido a que falló, por causas imprevistas, el factor del ataque por sorpresa y por supuesto los soldados que se hallaban dentro de las instalaciones, lograron, con mejores armamentos y más protegidos, impedir que los jóvenes de la Generación del Centenario pudieran ocupar dichas fortalezas.

Incluso en Santiago de Cuba se había previsto, una vez tomado el cuartel Moncada, hacer un llamado al pueblo a través de la radio para desencadenar una insurrección popular armada.

El propio 26 de julio, y los siguientes días, las fuerzas represivas del régimen dictatorial realizaron detenciones y asesinaron a una parte de los que habían asistido a las acciones convocadas en Santiago de Cuba y Bayamo, respectivamente.

Fidel en horas de la mañana del 26 de julio retornó a la denominada Granjita Siboney, lugar donde noche y madrugada, se habían acuartelado los participantes en el asalto al Moncada.

En la citada granjita el jefe patentizó su disposición de proseguir la lucha y dirigirse hacia las zonas montañosas de la provincia de Oriente.

Durante varias jornadas estuvo transitando por zonas rurales hasta que el día primero de agosto cuando se hallaba en un bohío en unión de dos compañeros, totalmente extenuados, resultó sorprendido y apresado.

Gracias a la digna actitud del oficial que lo detuvo salvó la vida, porque este lo condujo directamente hacia el Vivac de Santiago de Cuba, e incluso se negó a entregárselo a un oficial de mayor graduación.

Inicialmente Fidel estuvo recluido en la cárcel de Boniato.

El juicio comenzó el 21 de septiembre en la sala del Tribunal de Urgencia de Santiago de Cuba.

Teniendo en cuenta su condición de abogado, Fidel solicitó al tribunal que lo autorizase a asumir su propia defensa, lo cual le fue concedido.

El objetivo de Fidel, realmente, era poder demostrar los crímenes cometidos contra sus compañeros mediante las preguntas de los oficiales de la dictadura batistiana que fueran citados a declarar en el proceso, .

Fidel se fue convirtiendo así, expresión por expresión, sin detenerse ni titubear, de acusado en acusador.

Para evitar que pudiera seguir dialogando de modo directo con los oficiales y soldados, muchos de los cuales eran los que habían torturado y asesinado, la dictadura batistiana a través de un ardid. Haciendo creer que estaba enfermo, Fidel fue sacado del proceso judicial.

Esto fue denunciado por el propio Fidel que logró hacer llegar una comunicación al tribunal pero, en definitiva, no lo presentaron nuevamente en la edificación donde debía tener lugar, supuestamente, el juicio.

No fue hasta el 16 de octubre que en medio de un gran aislamiento y con la presencia de muchos soldados armados, que ocurrió lo esperado, se le culminó a Fidel el juicio en una sala de enfermeras del hospital “Saturnino Lora”.

Su alegato es conocido después como La Historia me absolverá, en corrrespondencia con la frase con la que Fidel concluyó su intervención. En sus palabras de defensa había denunciado, en forma enfática, la caótica situación de la nación cubana en esos instantes, y expuso un programa revolucionario en el que se detallaban un grupo de leyes de beneficio popular que se tenía previsto poner en práctica si se hubiera logrado derrocar al régimen dictatorial y se hubiese establecido en el país un gobierno democrático.

En La Historia me absolverá Fidel Castro calificó a José Martí como el autor intelectual de las acciones llevadas a cabo el 26 de julio de 1953. Y, por ende, citó principios expuestos por Martí, entre ellos uno que le permitió analizar la postura a asumir por quienes estaban dispuestos a luchar contra todo tipo de injusticia.

Evocó que él había señalado que un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas y permite que le pisen el país donde nacieron los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado.

Citó, a su vez, al Ápostol, quien había declarado que en el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro como ha de haber cierta cantidad de luz y cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres su decoro. Y agregó a su alegato una frase martiana que sentencia:

En la parte final de su alegato en el juicio del “Moncada” el líder patentizó :

Termino mi defensa, no lo haré como hacen siempre todos los letrados, pidiendo la libertad del defendido; no puedo pedirla cuando mis compañeros están sufriendo ya en Isla de Pinos ignominiosa prisión. Enviadme junto a ellos a compartir su suerte, es inconcebible que los hombres honrados estén muertos o presos en una república donde está de presidente un criminal y un ladrón.

Y dejó manifiesta su firmeza al encarar con detalles los peligros que le acechaban en la prisión:

En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no la ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, La historia me absolverá.