De la Radio a los CDR, Somos El Barrio (+Video)

Hace 61 años, un 28 de septiembre, frente al antiguo Palacio Presidencial (hoy Museo de la Revolución) y con la presencia de casi un millón de personas, nació la organización de masas más grande de Cuba: los Comités de Defensa de la Revolución (CDR).

Durante el concurrido acto, liderado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, se escucharon varias explosiones, lo cual fue respondido por el pueblo con consignas en apoyo a la obra naciente en el 1959, a su líder y allí, seguidamente, se entonaron las notas del Himno Nacional.

"Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva - apuntó Fidel Castro en esa ocasión - Están jugando con el pueblo y no saben todavía quién es el pueblo; están jugando con el pueblo y no saben la tremenda fuerza revolucionaria que hay en el pueblo".

Una vez terminado el discurso, se constituyeron los primeros Comités de Defensa, los cuales jugaron meses después un papel protagónico en la desarticulación de quienes pretendían servir a la brigada mercenaria derrotada en Playa Girón.

En primera instancia, los CDR tenían como tarea principal la vigilancia revolucionaria, asi como aglutinar a mujeres, hombres, ancianos, estudiantes, trabajadores, campesinos, profesionales, intelectuales, jubilados o amas de casas y canalizar por esta vía todas sus necesidades y problemas. Sin embargo, sus funciones crecieron. Comenzaron a participar activamente en actividades educativas, organización de trabajos voluntarios, donaciones de sangre y apoyo a las instituciones de salud y el cuidado al medio ambiente mediante la recogida de materias primas.

Vale recordar la frase que pronunciara Fidel en 1971, durante las festividades por el Onceno Aniversario de los CDR:

Desde ese entonces, hasta la actualidad, estas directrices han regido el trabajo de la organización de masas, lo que ha permitido que se fortalezca e influya directamente desde la base, desde los barrios, en la vida de los cubanos. En cada cuadra un Comité, en cada barrio Revolución! Y la Radio ha estado cerca de su labor para socializar sus logros y apoyar sus objetivos.

Vladimir Sauri Bermúdez, Vicecoordinador Nacional de los CDR explicó:

El reto consiste en revitalizar su funcionamiento, hacerla más atractiva a los jóvenes, más participativa, que se combinen las tareas tradicionales a las de los tiempos y las características actuales.

Relevo de excelencia

En esta jornada de festejos por el aniversario 61 de los CDR, se sostuvo un encuentro entre los antiguos líderes de la organización y Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y actual Coordinador Nacional.

Carlos Rafael Miranda, quien dirigió a los Comités hasta el pasado año y ocupó responsabilidades en los CDR durante casi cuatro décadas, aseguró a Cubadebate que la organización está viviendo un momento estelar con Gerardo al frente.

Y no es lo que está viviendo ahora, sino lo que va a vivir hacia el futuro porque eso en lo que está enfocado Gerardo: ¿cuáles son los CDR que necesita Cuba hoy, los CDR que necesita Cuba hacia el futuro?; eso dará buenos resultados. Yo creo que nadie mejor que Gerardo puede conducir la organización en estos momentos. Primero, la vivencia de ser de ahí, de la Güinera, una gente de barrio. Y segundo, haber cumplido una tarea tan importante en la defensa de nuestra Revolución y que la comunidad hubiese luchado por él. Eso un poco dignifica lo que hicieron las madres cubanas, las esposas, lo que hizo el pueblo de Cuba por su regreso.

Gerardo Hernández, durante el intercambio, recordó una reciente anécdota ocurrida mientras trabajaba.

Hace unos días estuvimos en Matanzas en un encuentro con productores del programa Cultiva tu pedacito de los CDR, pero allí había una señora de 97 años que estaba esperando a que yo terminara para saludarme y enseñarme todas las cartas que habíamos intercambiado desde prisión, con unas décimas preciosas que ella escribe (...) Si algo he aprendido en este poco tiempo trabajando en los CDR, es que el que trabaja en los CDR, se queda en los CDR, y los CDR en él. Y yo tengo una deuda de gratitud muy grande con mi pueblo.

El Coordinador Nacional insistió en trabajar desde las comunidades, escuchar a todos, ayudar, compartir. Insistió en trabajar desde las calles, los barrios, no en las oficinas, pues en el pueblo es donde están los problemas reales y quién mejor que los Comités de Defensa de las Revolución para trabajar en la búsqueda de posibles soluciones.

Reconoce la Radio y la Televisión Cubanas a Gerardo Hernández en vísperas del aniversario 61 de los CDR

Desde el corazón de la Radio

Resulta imposible celebrar esta fecha significativa sin remitirnos a uno de los espacios de la Radio Cubana que fue diseñado explicítamente para informar a los ciudadanos sobre la labor de los CDR en Sancti Spíritus.

El programa Con Mi Barrio se emitió por primera vez en 1995, en la emisora provincial Radio Sancti Spíritus, auspiciado por los CDR del territorio y con el apoyo de organismos e instituciones locales. Se grababa los jueves en las comunidades espirituanas y se transmitía en la Emisora Provincial los sábados de 6:00 a 7:00 pm.

Para Juan Carlos Castellón Véliz, locutor fundador, además de las complejidades propias de un programa en exteriores, con público, el principal logro de Con mi barrio fue que impulsó un movimiento de trabajo cederista en torno a su grabación.

En cada emisión del programa se narraban historias de vida de los cederistas, se estimulaba a personas o familias destacadas, se hablaba sobre el accionar de la gente en el barrio. Ese contacto directo con el pueblo tuvo un valor incalculable y aunque el programa estuvo al aire durante 10 años, lo cierto es que se muestra como referencia para que desde otras provincias se gesten iniciativas como estas, siempre teniendo en cuenta las nuevas plataformas, las formas de gestionar la comunicación y la diversidad de formatos de los contenidos.

Como locutor y cederista, este programa no solo constituyó una experiencia inolvidable que me permitió conocer casi toda la provincia de un extremo a otro, sino que también contribuyó a reforzar mis vínculos con la organización, lazos estrechos que se han mantenido durante todos estos años en los que son muchos los actos y otras actividades en las que he trabajado como Locutor, además de las coberturas periodísticas. Estos, creo, fueron los elementos de mayor peso que se tuvieron en cuenta para otorgarme en 2017 el Premio del Barrio, que antes había recibido el programa radial también.