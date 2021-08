Crean en Cuba Instituto de Información y Comunicación Social (+Video)

El Consejo de Estado aprobó la creación del Instituto de Información y Comunicación Social de Cuba como parte del Decreto-Ley 41, publicado este 24 de agosto en la Gaceta Oficial de la República.

De acuerdo con el documento, tal entidad es considerada un Organismo de la Administración Central del Estado (OACE), y tiene la misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Gobierno, proponer su perfeccionamiento, además de contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad.

Por ello, la normativa remarcó la extinción del Instituto Cubano de Radio y Televisión como OACE.

El Decreto-Ley entró en vigor a partir de su publicación en la Gaceta.

El Consejo de Ministros es responsable de, en los 30 días posteriores a la fecha de hoy, establecer las funciones específicas, estructura y composición del Instituto de Información y Comunicación Social.

Se extingue el #ICRT y nace el INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL...

👇

DECRETO-LEY No. 41

DE LA CREACIÓN DEL INSTITUTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SOCIAL@alfonso_noya @oneliocc @wrr2 pic.twitter.com/jx8KFH5BCs — Instituto Cubano de Radio y Televisión (@IcrtCuba) August 24, 2021

La creación del Instituto de Información y Comunicación Social en #Cuba, dispuesta en Decreto-Ley que publica hoy la Gaceta Oficial, constituye un paso indispensable para apuntalar la comunicación como pilar en la vida política y social de la nación...#ACubaPonleCorazon pic.twitter.com/5q1trCb786 — Onelio Castillo Corderí (@oneliocc) August 24, 2021

Así mismo, ante la ausencia de un organismo que conduzca y controle la política del Estado y del Gobierno en materia de ordenamiento territorial, urbanismo, su gestión, los aspectos de diseño y la arquitectura, relacionadas con el urbanismo, el catastro, el papel rector en el enfrentamiento a las ilegalidades, es necesario crear el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, como Organismo de la Administración Central del Estado, y como parte de este proceso, extinguir el Instituto de Planificación Física como entidad nacional.

La administración central del Estado, en el ejercicio de la atribución conferida por el Artículo 122 c) y q) de la Constitución de la República de Cuba, acordó dictar lo siguiente, contemplados en los Decretos Ley No. 41 y No. 42, publicado hoy en la Gaceta Oficial No. 96 de la República, del 24 de agosto de 2021:

