Denuncia Díaz-Canel intento de Estados Unidos de destruir a Cuba

Que no quepan dudas que queremos un país más próspero y que tenemos insatisfacciones de no haberlo alcanzado. Sabemos que si nos dejan tranquilos, si nos dejan actuar con nuestras propias fuerzas y talento, si no nos dificultan, ponen trabas, obstáculos, nosotros podemos lograrlo. Si alcanzamos esa oportunidad económica podremos multiplicar la inmensa obra social que la Revolución ha gestado, que nadie podrá mover”.

