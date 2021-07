Mesa Redonda con el Presidente de Cuba y dirigentes del gobierno

El gobierno cubano está vivo, y ha continuado en medio de todo esto con la implementación de la estrategia de desarrollo político y social y en enfrentamiento a la COVID-19 expresó el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, al iniciar su intervención en la Mesa Redonda de esta tarde que preside Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del PCC y Presidente de la República .

Participan además el viceprimer ministro y titular del Ministerio de Economía y Planificación , Alejandro Gil y el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz.

El Primer Ministro destacó que continúa en marcha la implementación de la estrategia económica y social, en tanto se va dando respuesta a cuestiones y políticas implementadas., que esta mesa se informa sobre medidas aprobadas recientemente

Comienza con la actualización de las acciones que se realizan en Cuba para estabilizar el sistema energético nacional con la sincronización de la termoeléctrica Antonio Guiteras; no obstante a que la situación es mucho más favorable pueden generarse aún afectaciones.

⚡️ La situación energética del país es un tema que recibe atención sistemática por parte del Gobierno, explica en la #MesaRedonda el Primer Ministro @MMarreroCruz. Refiere que en el día ayer sincronizó la termoeléctrica Guiteras, con la capacidad de aportar 280 MW.

Adelantó que en agosto se estima realizar la primera sincronización de la unidad seis de la termoeléctrica Máximo Gómez, ubicada en el municipio Mariel (Artemisa) con el sistema electroenergético nacional.

⚡️ Con la entrada en funcionamiento de las termoeléctricas de Felton y de la "Antonio Guiteras" mejora de manera considerable la capacidad de generación, lo que permitirá reducir las afectaciones. Para garantizar una estabilidad del sistema se requieren 500 megawatt de reservas.

Mantenemos la política de gobierno de no afectar a la población, y así nos mantuvimos durante toda la pandemia, hasta que no fue posible porque la demanda fue mayor que nuestra capacidad de generación, expresó el primer ministro.

Informó que para los próximos días se pronostica algún que otro apagón por el día, pero estas reservas beneficiarán las noches y las madrugadas. No dejamos de reiterar las dificultades de financiamientos que hay, pero con esfuerzo se han ido buscando algunos presupuestos.

"La situación energética nacional transita hacia una estabilización", asegura Marrero Cruz. Trabajamos por llegar a la normalidad, en la que no tengamos que planificar ningún apagón, agregó.

Le pedimos a toda la población, a todos los centros de trabajo, ahorrar toda la energía eléctrica que puedan, el país atraviesa por un momento difícil en su generación de energía, por las razones antes explicadas.

Otro de los temas tratados fue la intervención sanitaria que se realiza en el país y donde ya se han aplicado más de 7 millones 600 mil dosis y se acumula casi dos millones de personas vacunadas con las 3 dosis.

💉🇨🇺 #Cuba presenta la tasa más alta de vacunación diaria por cada cien habitantes. Ratificamos que toda la población estará vacunada antes que finalice el año.

“Ha habido algunos baches a partir de la misma situación. Producir vacunas depende de insumos y entradas. Ha habido una prioridad en los recursos financieros para adquirir esos productos, pero a veces hay un proveedor que nos ha dilatado el proceso de entrega de recursos”.

Informa el Primer Ministro que en septiembre iniciará en Cuba el proceso de vacunación de los niños de 3 a 18 años .

“Producir vacunas es un proceso complejo. Antes hay que adquirir insumos y materias primas, pero avanzamos”, señaló.

En su intervención Marrero Cruz se refirió a la escasez de medicamentos tanto en instituciones hospitalarias como en farmacias. Recordó que el cuadro básico es de 619 medicamentos, de ellos 365 son producidos por la industria nacional de BioCubaFarma, “lo que no quiere decir que no lleve divisas porque hay que importar materias primas”. Además, 254 son totalmente importados por el Minsap.

Dijo que la situación actual de abastecimiento, debido a la escasez de divisas, ha provocado falta de medicamentos en toda la red del país. “Lo que le llaman el tarjetón, incluso ha habido medicamentos claves que han faltado” Los productos más afectados: antihipertensivos, antibióticos, analgésicos, anticonceptivos, ansiolíticos, y productos estomatológicos.

💊 Varios de los proveedores de medicamentos han informado la imposibilidad de continuar prestando servicios a #Cuba debido al Bloqueo impuesto por #EEUU, explica en la #MesaRedonda @MMarreroCruz. "Incluso así muchos niegan la realidad del Bloqueo".

“Todo el asunto del bloqueo ha significado para nosotros un incremento en los costos de adquisición y de insumos de entre un 30 y 50% de muchos productos”.

Marrero Cruz acotó que a partir de esta situación compleja se han logrado adquirir algunos recursos para ver cómo incrementar la producción de medicamentos.

“Hoy tenemos disponible en el país un nivel importante de materias primas y se está desarrollando un proceso de producción de medicamentos con niveles importantes. Muchos de los medicamentos de enfermedades más complejas y críticas se producen en Cuba y ya estamos en condiciones de avanzar con las materias primas”.

Destacó que es una prioridad la producción de medicamentos para el enfrentamiento a la COVID y la red hospitalaria, para hemodiálisis, hipertensos, antibióticos, diabéticos y pacientes de oncología, así como para los centros de aislamiento y la red de farmacias.

“Las medidas que se tomaron van a ayudar a minimizar el impacto, pero todavía no podemos decir que habrá una estabilidad en el suministro de medicamentos”, señaló.

Marrero Cruz habló, además, sobre el tratamiento arancelario a la importación de alimentos, artículos de aseo y medicamentos a las personas naturales, y recordó lo establecido sobre los artículos de aseo y alimentos que se pueden importar dentro de misceláneas, en tanto se admite la importación por pasajeros de los llamados “1 000 puntos”.

🛬🇨🇺 Hasta el 31 de diciembre se podrá ingresar a #Cuba medicamentos, alimentos y aseo sin costo de aranceles, y en la cantidad que determinen las personas, con arreglo con las aerolíneas. Esta es una medida de carácter excepcional, informa en la #MesaRedonda @MMarreroCruz.

Con respecto a los medicamentos, especificó que se encuentran exentos de pago los derechos arancelarios y se autoriza su importación no comercial hasta 10 kilogramos, exceptuando aquellos que su importación se encuentra prohibida.

Señala que se autoriza excepcionalmente y con carácter temporal la importación vía pasajero con equipaje acompañante, alimento, aseo y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. Los límites los pone la aerolínea”.

Deben estar diferenciados estos productos del resto del equipaje personal; y en el caso de los productos alimenticios cumplir las medidas fitosanitarias.

En el caso de los viajeros que arriben por Cayo Coco y Varadero, el máximo es una maleta, en correspondencia con las medidas higiénico-sanitarias vigentes por la covid-19.

🛬 La medida de eliminar los aranceles a la entrada de medicamentos, productos de aseo y alimentos a #Cuba entrará en vigor a partir del próximo lunes, informa en la #MesaRedonda el Primer Ministro @MMarreroCruz.

Por otra parte, el primer ministro se refirió a aquellas personas que se han asentado en otras provincias, aún sin dirección legal, y aún no cuentan con libreta de abastecimiento en el lugar donde residen, lo cual en medio de la pandemia ha impactado a esa población.

Se implementará un mecanismo provisional para las personas que no radican en los mismos lugares en los que está asignada la canasta básica tenga garantizado los productos donde residen hoy, informó @MMarreroCruz.

El primer ministro comentó también sobre las medidas tomadas en el sector agricultura que han permitido incrementar los planes de siembra y se han creado las bases para avanzar. Paralelamente se chequean otros asuntos, como el perfeccionamiento de los actores económicos.

Asimismo, dijo que sobre el ordenamiento monetario se siguen tomando decisiones con respecto a asuntos surgidos durante su implementación

“Continuamos trabajando. Este gobierno sigue vivo”, concluyó.

Al intervenir en el espacio televisivo, el viceprimer ministro cubano y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, recordó que el 26 de mayo, en una sesión del Consejo de Ministros se aprobó el proceso de perfeccionamiento de los actores económicos, que incluye el sector no estatal y el estatal.

Se refirió a dos medidas fundamentales ya aprobadas, para su implementación en la empresa estatal e hizo una actualización sobre el estado del proceso de elaboración de las normas jurídicas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, el trabajo por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias.

Gil Fernández recordó que el informe del General de Ejército, Raúl Castro, en el 8vo Congreso del Partido, planteó la necesidad de remover la empresa estatal socialista y que esta se hiciera sentir en la economía como lo que es, su sujeto principal.

En ese sentido, una primera medida adoptada, dijo, es el perfeccionamiento del sistema de retribución por el trabajo aportado, es decir cómo se cobra el salario en la empresa estatal socialista.

Con respecto a la empresa estatal socialista en #Cuba, se han adoptado medidas que la han dotado de gran autonomía. Consideramos que esto tendrá un alto impacto en el sector empresarial ➡ @AlejandroGilF en Mesa Redonda

🇨🇺 Se iniciará el proceso gradual por un conjunto de empresas seleccionadas, las que tengan un control interno adecuado, de implementación de escalas propias de salario para estas, como parte de sus ingresos.

Cuba no tiene experiencias anteriores en esto.

🗣️ @AlejandroGilF pic.twitter.com/QDofrrChKK — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) July 14, 2021

Dijo el titular que es una medida de gran calado y profundidad, que dota de autonomía a la dirección de la empresa estatal y de mucha responsabilidad. No es lo mismo el pago de salario por una escala que, en términos prácticos, ya está aprobada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a que usted disponga de un fondo de salario aprobado y tenga la autonomía de distribuir ese fondo en correspondencia con las diferentes plazas, actividades, profesiones del personal que tiene en la empresa”, explicó el titular del ramo.

El Presidente Cubano, Miguel Díaz-Canel interviene en la Mesa Redonda y aborda los recientes hechos en Cuba que han recibido atención global, y que se enmarcan en una estrategia de guerra no convencional contra el país, “desde el punto de emociones y convicciones”, la situación actual del país, la cual calificó de compleja y retadora.

El mandatario comentó que esta situación compleja fue atizada por los disturbios concentrados del domingo, con incidencia menor el lunes 12, y que durante martes y miércoles casi no sucedieron hechos.

“Todo esto responde a un plan deliberado y que está en proceso, por eso la vigilancia revolucionaria y la actuación de las instituciones”, señaló y expresó que esto responde a los preceptos de la guerra no convencional y al conocido manual para el golpe ciudadano.

Las situación actual es compleja y retadora, porque exige una capacidad de nosotros para enfrentar momentos como estos y además la enorme campaña mediática contra #Cuba, atizada por los hechos vandálicos recientes, parte de la guerra no convencional de #EEUU ➡ @DiazCanelB

Aseguró que han coincidido varios factores: el mismo bloqueo de hace 60 años, recrudecido aún más por las 243 medidas restrictivas de la administración Trump, que además han sido sostenidas, así como el pico pandémico que hemos vivido en las últimas semanas.

🇨🇺📍Nuestros sueños y nuestros deseos son superados por el Bloqueo, "ese bloqueo nos retrasa, no nos permite avanzar a la velocidad que necesitamos"; y eso a veces provoca inconformidades, y daña la esperanza y las aspiraciones de nuestro pueblo. 🔴 @DiazCanelB

Además, “repercutió la situación electroenergética y todo un grupo de carencias, insatisfacciones y problemas acumulados”.

Según Díaz-Canel, la anterior situación, analizada por “los que no quieren la Revolución cubana, por los que no aspiran a una relación civilizada y de respeto con los Estados Unidos y por los que tienen otras intenciones, fue aprovechada por ese sector tan conservador, que es la mafia cubana-americana, para intentar provocar una política de golpe suave en estos momentos difíciles contra nuestro país”.

🇨🇺 @DiazCanelB La situación por la que pasa hoy #Cuba, analizada por quienes no desean el desarrollo del país y persiguen aspiraciones de sectores conservadores, fue concebida como un momento único para dañar a la Revolución.

Reconoció la voluntad y la alta responsabilidad del Partido y el Gobierno en que el país se desarrolle y llegue a la prosperidad que aspiramos.

“No me canso de decir que el bloqueo es cruel, genocida, bajo y demerita al país poderoso ante una nación como la nuestra, pequeña, laboriosa, que tiene deseos de triunfar, que ha demostrado que puede conquistar la justicia social y, entonces, por ese concepto de un mundo mejor, es atacada y agredida de esa manera por el bloqueo.

“Que no quepan dudas que queremos un país más próspero y que tenemos insatisfacciones de no haberlo alcanzado. Sabemos que si nos dejan tranquilos, si nos dejan actuar con nuestras propias fuerzas y talento, si no nos dificultan, ponen trabas, obstáculos, nosotros podemos lograrlo. Si alcanzamos esa oportunidad económica podremos multiplicar la inmensa obra social que la Revolución ha gestado, que nadie podrá mover”.

🇨🇺 Si #Cuba lograra la prosperidad a la que aspira, podría multiplicar la inmensa obra social que impulsa la Revolución, no solo para el propio pueblo de #Cuba, sino también para el mundo, expresa el presidente @DiazCanelB en la #MesaRedonda.

“Otro ejemplo de contexto y realidad es que en medio de esta situación en la que nos tratan de ahogar y asfixiar con un golpe suave, este país ha creado cinco candidatos vacunales.

“¿Por qué nos vimos obligados a tener cinco candidatos? El bloqueo no nos deja tener el dinero para comprar vacunas hechas por otros países. El bloqueo atenta contra nuestra soberanía”.

Tenemos, prosiguió, que ser capaces de hacer las cosas por nosotros mismos y lo podemos hacer porque tenemos una obra social y de la revolución, un desarrollo científico tecnológico a partir de la visión del Comandante en Jefe.

🇨🇺💉 Este país ha creado 5 candidatos vacunales, no me canso de decirlo, en eso hay un mérito tremendo. Y en primer lugar apostamos por tantos candidatos vacunales porque el #Bloqueo no nos hubiese permitido adquirirlas por otra vía

🗣️ @DiazCanelB pic.twitter.com/RDMur1aGgQ — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) July 14, 2021

El Presidente cubano expresó que "de los disturbios hay que sacar experiencias y hay que hacer un análisis crítico de nuestros problemas para evitar que se repitan y transformar situaciones.

“En los disturbios hay, primero, una participación anexionista, personas que responden a un plan extranjero, opuestas a la revolución cubana, que no piensan como cubanos, piensan bajo los designios del imperio. Cuando protagonizan una acción no acuden a una bandera cubana, sino a una norteamericana”.

🇨🇺 Los actos vandálicos y actitudes delincuenciales, manifestados durante los disturbios, son resultado de fracturas en el trabajo social, y a ellos hay prestar mayor atención. "Me estoy deteniendo en las cosas que nos duelen y que tenemos que sacar adelante".



🗣️ @DiazCanelB pic.twitter.com/9ocNsR0qap — Radio Rebelde - Cuba (@radiorebeldecu) July 14, 2021

Son 3 factores participando de los disturbios:

- Un sector imperialista que no piensa como cubano

- Un grupo de delincuentes que se aprovechó de la situación

- Un sector de pueblo insatisfecho legítimamente, que tiene otras vías para manifestar sus inconformidades

Explica Díaz-Canel que es necesario potenciar la comunicación con las personas insatisfechas y con problemáticas sociales, conversar con ellos y ayudarles a resolver las situaciones que los afectan, siempre con la verdad y con disposición.

Llamó a seguir potenciando la atención a la población, la sensibilidad y la vocación humanista de la revolución. “Hay que reanimar nuestra forma de participación social y el trabajo de las instituciones y organizaciones del barrio”.

¿Cuál ha sido el saldo de los disturbios? Hay un fallecido que este martes se informó y decenas de heridos, “una parte de ellos de la parte del pueblo que trató de evitar esos hechos vandálicos y fue a defender el orden, la tranquilidad y seguridad ciudadana, la cual es una quimera en nuestra sociedad”.

También “se reportan daños materiales, ataques contra las fuerzas del orden, vulgaridad y eso lacera los sentimientos de los cubanos y revolucionarios. Ese no es el comportamiento que resuelve los problemas que tenemos”.

Por tanto, “hay que detenerse en ese modo de actuación porque eso hay que transformarlo en nuestra sociedad. Esas personas actuaron con odio. Nuestra sociedad no conoce el odio. El sentimiento de los cubanos es de solidaridad”.

Nuestra sociedad no es una sociedad que genera odio. Estas personas acudieron a estos hechos armados y con vandalismo, anunciando muerte y linchamiento, planeando asaltar lugares públicos. Comportamiento salvaje y evidentemente manipulado, afirma @DiazCanelB en Mesa redonda #Cuba

