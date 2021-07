La tranquilidad ciudadana seguirá siendo patrimonio de la Revolución (+Audio)

“A veces ante esa agresividad tenemos que actuar de una manera fuerte, pero siempre evitando los daños de vidas humanas. Nosotros no queremos que nadie pierda la vida, aquí no hay sentimientos de odio” , ratificó el Presidente.

Consideró que “debemos tener mucha calma, paciencia y serenidad, no nos dejemos intoxicar por las redes sociales, donde pretenden construir una realidad que no es la que estamos viviendo en Cuba”.

