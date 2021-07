En vivo: Canciller cubano, Bruno Rodríguez, ofrece Conferencia de Prensa (+Video)

Es una operación política. Es una agresión del Gobierno de los Estados Unidos, que hoy no necesitan misiles ni marines y que tiene una enorme capacidad para las acciones de Guerra no convencional.

🇨🇺🇺🇸 Acuso al Departamento de Estado de la Florida de recibir fondos estaduales para financiar campañas en redes contra #Cuba . La etiqueta #SOSCuba NO fue surgida en Cuba, no fue surgida por los cubanos, sino en un laboratorio de la #Florida #CubaSoberana 🗣️ @BrunoRguezP pic.twitter.com/mgoOZHYRj9

El 11 de julio no hubo en #Cuba estallido social. No lo hubo por el apoyo del pueblo a su Revolución. Hubo desórdenes públicos instigados por #EEUU , aprovechando de manera oportunista los problemas que tienen los cubanos a causa del Bloqueo norteamericano https://t.co/jKpD9xCDJy pic.twitter.com/OoQ7RDyAaO

No fueron pocos los esfuerzos para lograrlo. No se podría criticar al Gobierno de Estados Unidos por haber hecho poco. A veces veladamente, y a veces de una manera pública, impúdica, se ha estado llamando, convocando, instigando al estallido social, a la explosión social, y trabajando, a veces de manera desenfadada y también de manera encubierta para provocarnos.

Al referirse a lo acontecido el 11 de julio el diplomático dijo que en Cuba no hubo un estallido social. No lo hubo por la voluntad de nuestro pueblo y por el apoyo de nuestro pueblo a la Revolución y a su Gobierno

