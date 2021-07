Cuba acusa y emplaza a EE. UU. a que confirme o desmienta que financió la operación de desestabilización

Según el Canciller, desde el 23 de junio, se alertaba a la comunidad internacional que, en el Gobierno norteamericano, en la mafia anticubana, en sectores de extrema derecha, en la Florida, calculan, aunque se equivocan, que si provocan penurias y promueven líderes artificiales e intentan crear una situación en las redes que no existe en la realidad, pueden lograr sus objetivos. Elementos propios de la guerra no convencional se han empleado en estos días.

Este domingo en Cuba, reiteró el titular de Relaciones Exteriores, no hubo un estallido social; hubo disturbios, desorden. Incluso la prensa internacional reconoce que hubo acciones de violencia en los disturbios, pero no el estallido social por el cual el Gobierno estadounidense ha estado trabajando, de manera oculta o más públicamente en los últimos tiempos.

