@DiazCanelB: Exigimos que nos respeten la autodeterminación, la soberanía y la manera en que la mayoría de los cubanos han aceptado defender el socialismo

El jefe de Estado cubano significó que este pueblo merece admiración y respeto, así como poder trabajar y crear en paz. No alentamos guerra civil, sino que tenemos el derecho legítimo de defender la Revolución, y no estamos dispuestos a entregar esta obra ni la soberanía, ratificó en alusión a su llamado este domingo a enfrentar disturbios ocurridos en el país.

Expresó que Cuba no necesita una intervención humanitaria, pues el país defiende la paz y no la violencia, pero tenemos el compromiso de proteger la seguridad ciudadana, puntualizó

#CUBA @DiazCanelB : Esa ayuda solidaria, sincera, que llega desde diferentes partes del mundo, de amigos de #Cuba , de la gente honesta, de países hermanos, la vamos a facilitar, la vamos a apreciar... La ayuda injerencista -que no es ayuda, es injerencia- no la vamos a permitir pic.twitter.com/CwDYf8bmxT

. @MMarreroCruz | "Este gobierno está vivo, no se cansa, no tenemos miedo. Nos duele lo que está sucediendo y es permanente el desvelo para buscar satisfacción para nuestro pueblo y resolver la situación de la Covid-19". #CubaUnida #CubaSoberana pic.twitter.com/SRmnFGWWvd

El primer ministro dijo que ningún gobierno del mundo estaba preparado para enfrentar una pandemia de estas características. “Una pandemia de la cual no se tenía conocimiento, con transmisión inviable y traicionera, que ha impactado en las agendas de los gobiernos del mundo y, por supuesto, no estamos exentos”.

El presidente dijo que ayer estaba observando algunos de los planteamientos de las personas que realizaron hechos de protesta o de insatisfacción y destacó que “no todos son contrarrevolucionarios . Hay una minoría de contrarrevolucionarios que trató de liderar estas acciones, pero aquí tenemos personas, revolucionarias o no, insatisfechas, con confusiones, incomprensiones, con falta de información y también con deseo de manifestar alguna situación en particular.

