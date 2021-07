Soberana 02 con Soberana Plus: 91,2 por ciento de eficacia (+Audio)

“Nosotros sabemos que no podemos descansar hasta que todos nuestros compatriotas estén vacunados, que estén seguros de no transitar a la muerte incluso, si se enfermaran, que es fundamentalmente el objetivo de estas vacunas” , afirmó Vérez Bencomo.

“Nosotros insistimos en que un número no es la esencia, la esencia es todo, y por eso insistimos en que es una combinación de cosas. La eficacia en prevenir la enfermedad sintomática es de un 91,2 por ciento. Consideramos que es un número muy alto. Hoy hace 415 días que nos reunimos con el Presidente, quien nos convocó a tener soberanía en las vacunas y en estas 59 semanas no hemos descansado. Realmente al ver que hemos tenido la capacidad de generar una vacuna que tiene 91,2 por ciento de eficacia es motivo de sentirnos muy orgullosos” , reflexionó Vérez Bencomo.

