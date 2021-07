Cuba es una sola, trabajamos por el bienestar de toda la población (+Audio)

¨Y esto lo explico para una vez más llamar a la población a todo el sentido de responsabilidad con que debemos actuar. Si una persona que es contacto de un caso positivo y está sometido a aislamiento domiciliario y dentro del domicilio no asume una posición responsable, está atentando contra la vida de la familia, de las otras personas que conviven en esa vivienda. Y un contacto puede ser portador de la enfermedad, puede estar enfermo y si no logra hacer el aislamiento domiciliario con todo rigor, entonces ese contacto multiplica otros casos más, y si ese ya había tenido que ser, porque las capacidades no daban para aislarlo, en una institución médica, multiplica los casos, entonces menos capacidades habrá todavía con relación al número de enfermos, por eso una vez más insistimos en que hay que disminuir la movilidad, hay que tener un comportamiento responsable, hay que cumplir las medidas higiénicas-sanitarias que se han planteado, y sobre todo cumplir con las normas de distanciamiento físico y de aislamiento social donde sea necesario¨.

Alertó que esa es una de las situaciones a las que no hemos llegado, y que otros países la han tenido que sufrir como parte del comportamiento de esta pandemia que es que los sistemas de Salud llegan un momento en que no tienen capacidad para atender a todos los pacientes.

Díaz-Canel afirmó que nunca un trabajo de esta envergadura, enfrentando una situación que puede provocar afectaciones a la población es en vano, porque en el mejor de los casos de que no tengamos las afectaciones para las que uno se prepara, hay un entrenamiento, hay una preparación que lleva como resultado a que en un momento de más intensidad del fenómeno podamos actuar de una mejor manera también, pero además, ¨hay un sentido de responsabilidad, no se trabaja por gusto, se trabaja para reducir al mínimo las afectaciones en vidas humanas y en recursos materiales¨.

