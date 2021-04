No tener percepción de riesgo ante la COVID-19, pone en riesgo nuestra salud (+Audio)

En un escenario epidemiológico complejo de un incremento del número de casos positivos que, como se ha informado contempla la circulación de nuevas cepas de la COVID-19 en el país, el Grupo Temporal de Trabajo encabezado por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, insistió en la necesidad de incrementar la percepción de riesgo en la población junto con el acompañamiento del rigor y la disciplina en el cumplimiento de cada medida.

¨Hay que seguir en combate, hoy estamos en una meseta entre 900 y mil diarios, pero lo que queda claro es que hay que seguir el combate, sobre todo reforzando que no se pierda esa percepción de riesgo dentro de la población¨, aseguró.

La Habana -como epicentro de la transmisión de la enfermedad-, Pinar del Río, Sancti Spíritus, Granma, Santiago de Cuba y Matanzas se mantienen como los territorios de mayor incidencia en las cifras de contagios con el virus. Mientras, Villa Clara tuvo un repunte de la COVID-19 al cierre de la jornada del miércoles.

Precisamente, la máxima autoridad del gobierno en la provincia yumurina, Mario Sabines Lorenzo habló de una mayor dispersión del virus en el territorio, ante lo cual ha sido imprescindible un aumento en la calidad de las pesquisas para no perder oportunidades en la atención médica a los pacientes, que ha llevado al incremento de otras medidas para fortalecer la percepción de riesgo ante el impacto de la enfermedad.

En Matanzas, uno de los caminos ha sido también ampliar capacidades para el tratamiento para pacientes que todavía no son positivos a la COVID-19 para que no se compliquen en este rebrote, pues al decir del gobernador yumurino, son bastante numerosos los casos que existen en la provincia. A lo anterior se une el aislamiento de los sospechosos en el lugar donde corresponde y a los contactos.

Para Sabines Lorenzo han transcurrido dos días con un incremento de las medidas de distanciamiento social en la provincia, con cuarentena en los campamentos y centros importantes para evitar que haya rebrote.

A propósito, Manuel Marrero insistió en la responsabilidad familiar dentro de los hogares, que igualmente debe conducirnos a no confiarnos ante la presencia del virus. ¨Yo creo que se ha insistido mucho pero todavía no se gana en claridad en que dentro de la casa, hay que tomar medidas. Se nos están enfermando muchas familias completas, que eso no sucedía antes¨, comentó.

Seguidamente, el Primer Ministro insistió en que las autoridades deben exigir que se cumpla lo que está establecido, y ser más exigentes, que es un amplio plan de varias acciones que no siempre se cumple y en eso tenemos que ser insistentes, puntualizó.

Otro de los territorios que mantiene una alta cifra de pacientes con la COVID-19 durante los últimos días es Granma, con un impacto significativo del municipio cabecera, y también de otros, y sigue siendo alto el tiempo que transcurre entre el inicio de los síntomas y el ingreso hospitalario de los pacientes. La máxima autoridad del gobierno, Francisco Alexis Escribano Cruz, insistió en que lo esencial es el aislamiento.

Mientras el país mantiene una alta cifra de enfermos con la COVID-19 cada día, y el llamado es a elevar al máximo la percepción de riesgo ante la enfermedad, todo lo anterior debe ir acompañado también de mucho rigor y disciplina en el cumplimiento de cada medida de bioseguridad, y la exigencia para lograr sostenibilidad en todo lo que hagamos.

En la reunión del Grupo Temporal de Trabajo participaron el Segundo Secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, junto a varios vice primeros ministros y el titular de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.