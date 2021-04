Agradece Díaz-Canel solidaridad internacional frente a intentos de denigrar a Cuba

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeció hoy en Twitter la solidaridad de los amigos de su país en Europa, quienes se movilizan en contra de la cruel, despiadada e infame campaña del imperio (Estados Unidos) para denigrar a Cuba.

Díaz-Canel aseguró en su mensaje que Cuba enfrenta sin rendirse severas dificultades, no obstante, en el país se mantiene la justicia social y se ratifica la defensa de la soberanía e independencia.

"Amigos en Europa se manifiestan en contra de la cruel, despiadada e infame campaña del imperio para denigrar a #Cuba. Enfrentamos sin rendirnos severas dificultades, mantenemos justicia social, ratificamos la defensa de nuestra soberanía e independencia. #SomosCuba #CubaViva”, tuiteó el mandatario, y compartió una imagen en la que se lee, “Cuba no está sola”.

Amigos en Europa se manifiestan en contra de la cruel, despiadada e infame campaña del imperio para denigrar a #Cuba. Enfrentamos sin rendirnos severas dificultades, mantenemos justicia social, ratificamos la defensa de nuestra soberanía e independencia. #SomosCuba #CubaViva pic.twitter.com/ZhaFHNXxyo — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 8, 2021

Este miércoles la plataforma de solidaridad Europa por Cuba denunció la cruzada estadounidense en su intento de asfixiar al país caribeño y resaltó el comportamiento de Cuba en materia de derechos humanos, que Washington pretende manchar con el unilateral informe de 2020 del Departamento de Estado sobre el tema.

La organización europea señaló en un comunicado que en la mayor de las Antillas no se ejecutan ciudadanos, no se desaparecen personas por pensar diferente, no se tortura ni se restringe la libre expresión.

Destacan además que a pesar del férreo bloqueo, Cuba desarrolló cinco vacunas contra la COVID-19 y enfrenta de manera ejemplar la pandemia, mostrando la voluntad de salvar a su pueblo y a muchos hombres y mujeres del mundo, una postura que desmiente cualquier mentira o patraña recogida en el informe.

A fines de marzo pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE.UU.) divulgó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el cual acusó a Cuba de violar los derechos humanos, laborales y religiosos de sus ciudadanos.

La acusación contra Cuba fue recientemente calificada como indigna, inmoral y mentirosa por Díaz-Canel; quien señaló que EE.UU. acudió a la infame retórica de siempre para calumniar a una isla heroica que sufre el enorme daño del bloqueo criminal impuesto por esa nación.

