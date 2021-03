Portal de la Radio Cubana: 15 años atrapando espacios virtuales

Este, 14 de marzo de 2021, el Portal de la Radio Cubana en su dirección electrónica htpp://www.radiocubana.cu cumple 15 años de presencia activa en la red de redes, etapa en la que se ha configurado como la plataforma que prestigia la labor de las plantas radiofónicas cubanas, que ya llegan al total de 100 en toda la nación.

Se trata de la plataforma digital que cuenta con un equipo que la identifica y la colaboración y apoyo de profesionales de las letras y las palabras. El Portal de la Radio es uno de los de mayor accesos, visitas y de impacto entre las de su tipo en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). A continuación les sugerimos que se acerquen a los criterios de muchos creadores de nuestra Radio Cubana, quienes valoran y reflexionan a propósito de estos 15 años que hoy, Día de la Prensa Cubana, cumple el Portal de la Radio Cubana en Internet.

D.h.c. MIRTA RAMOS DIFURNIAU

En vínculo estrecho con la Dirección de Comunicación de la Radio Cubana, el Portal ha sido una herramienta para promover lo mejor del quehacer profesional de nuestros medios radiofónicos. Siempre presente en coberturas de eventos de la radio, aniversarios de las emisoras, en la publicación con tino de los Premios Nacionales de la Radio Cubana y sus historias de vida. Llegar a 15 años en la preferencia de los radialistas cubanos y de muchos visitantes del mundo, nos permite significar que esta plataforma digital nos acompañará siempre en la publicidad de nuestros propósitos informativos. Una cercana ya reestructuración del Portal permitirá cumplir con las exigencias del gobierno electrónico y el reflejo hacia dentro de nuestra institución. A todos sus creadores, la Felicitación sincera desde la Dirección de Comunicación de la Radio Cubana.

SILVIO J BLANCO

Hoy, el Portal de la Radio Cubana arriba a su XV aniversario de existencia al servicio de los más nobles intereses de la Revolución cubana. Y en esta feliz ocasión siento el agradable imperativo de manifestar mi agradecimiento a este órgano, en el que me siento renovado al cabo de mi avanzada edad como un soldado más en la hermosa batalla que libra nuestro pueblo para que prevalezcan las luces sobre las sombras. En ese camino, el Portal y éste, su humilde colaborador, andamos. ¡FELICIDADES Y UN FUERTE ABRAZO!





MANUEL ALFREDO MARTINEZ

El Portal representa 15 años de trabajo en mi vida profesional. Es el sitio que desarrollé y construí en el orden tecnológico, desde la base, y en el que aun sigo siendo webmaster, diseñador y programador, y prestamos total atención a la arquitectura informacional, el Seo, el trafico, los servicios web como el directorio y sobre todo la ciberseguridad para mantener funcionando una plataforma web robusta y estable ante incidentes de todo tipo.

El Portal de la Radio Cubana en Internet se ubica entre los sitios con mayor tráfico del sistema del ICRT gracias a la acertada combinación de lo anterior y una política editorial en constante evolución. Ese resultado por sí mismo lo valúa como una plataforma de gran interés e impacto en el sistema web del ICRT. Me siento muy apegado a este proyecto del cual soy fundador desde el 14 de marzo del 2006, y hoy aún me mantengo en el protagonismo de esta colosal obra de nuestro sistema radial.

CRISTINA REYES PARADELO

El Portal de la Radio Cubana constituye un genuino apoyo a la gestión de contenidos que se generan en todo el sistema radiofónico de la Isla, a través del Portal se han desarrollado los principales segmentos que refleja el accionar de los radiofonistas del Sistema de la Radio, que ya alcanza las 100 emisoras en todo el pais. Ya se posiciona como un gran referente en coberturas de importantes eventos que se desarrollan en el pais. El Portal es imprescindible para la actividad de la Radio Cubana.

JOEL MACÍAS RIVAS

Asi veo proyectarse al Portal de la Radio Cubana en internet: como el espacio necesario que nos mantiene informados de los principales acontecimientos mundiales y hacia lo interno del medio, y que sabe contarlos para que perduren en nuestras mentes como reflejo de un buen periodismo. Felicidades por sus primeros 15 anos.

GABRIELA TAMARIT GUERRERO

El Portal de la Radio Cubana ha sido una de las mejores experiencias que he podido experimentar desde que, incluso como estudiante, empecé a colaborar con los distintos medios. En el poco tiempo que llevo trabajando como periodista en el Portal he podido adentrarme en el mundo radiafónico, desconocido para mi en muchos s entidos, sin embargo no solo los temas y retos multimediales que nos proponemos a diario son las causas de que me sienta feliz, útil. Detrás de esas publiaciones, de esa página web, existe un gran equipo de trabajo que me acogió con los brazos abiertos desde el primer instante, que ha escuchado mis sugerencias, que me ha guiado. Con ellos es posible lo inimaginable.

RACHEL SANTOVENIA PÉREZ

Como Ingeniera en Ciencias Informáticas recien graduada llegar a trabajar a la Dirección de Información y Propaganda de la Radio Cubana no es cosa fácil de asimilar, más aun si llegas para gestionar las redes sociales del Portal. Yo no cuento con los medios ni conocimientos que tienen los periodistas y los comunicadores, así que realmente llegué a pensar que la tarea me superaría. Sin embargo, la maravillosa acogida que se me dieron en el colectivo disipó cualquier duda. El primer paso lo dí de la mano de un compañero que lamentablemente ya hoy no está con nosotros pero que en solo unos días logró enseñanme todo lo necesario para hacer del Portal de la Radio Cubana un lugar con propuestas informativas verídicas, interesantes y actuales. Ya ha pasado algun tiempo desde la primera vez que puse mi nombre como editora en un artículo pero aún siento la misma emoción y orgullo cada vez que cuelgo un nuevo material. Hoy hace exactamente 133 días que estoy ligada al Portal y puedo asegurar que lo siento tan mío como las maravillosas personas que lo iniciaron hace 15 primaveras.

CARMEN TORRES LAFFITA

El Portal para mí ha sido una escuela desde que comencé en su equipo en el 2014, no pensé en todo lo que podía aprender en cuanto a mi nuevo desempeño como editora web y lo mejor es que siempre tuve compañeros dispuestos ayudarme y aunque como periodista tenia la experiencia de los años me faltaban estas nuevas herramientas que nos han impuestos las tecnologías y es que uno no se puede quedar atrás. Esta es una profesión donde se aprende todos los días y estar en el Portal de la Radio Cubana en Internet me ha permitido seguir avanzando, me encanta la labor que realizo y doy gracias a todos, los jóvenes, a los de mas experiencia por la ayuda, los conocimientos compartidos y el cariño demostrado.

TOMÁS ALFONSO CADALZO RUIZ

El Portal de la Radio Cubana tiene varios significados para mi. Ha sido y es la oportunidad de expresarme con mayor presencia como radialista, y hacerlo ahora mediante la palabra escrita y los recursos hipermedia. Un desafio que exige imprimir cada vez más calidad a los contenidos. Tiene el encanto de que, con la responsabilidad y ética que le son inherentes, hace posible sentir un mayor sentido de pertenencia a nuestro medio como miembro de un colectivo de profesionales exigentes y solidarios cuya misiÓn es la informacion veraz y responsable, que merece nuestro pueblo.

ELVIS GIL DOMÍNGUEZ