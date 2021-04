La Política de Cuadros debe tener una palabra clave: sistematicidad (+Audio) (+Video)

El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político, participó durante toda la jornada matutina de este sábado en los debates de la Comisión No. 3 del 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), destinada a la política de cuadros del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), las organizaciones de masas, el Estado y el Gobierno.

El análisis, detallado y profundo, se enfocó en el proyecto de estrategia general para la implementación de esta política para el periodo 2021-2026. De manera simultánea, en el Palacio de las Convenciones de La Habana sesionaron las Comisiones que evalúan el funcionamiento el Partido y el trabajo ideológico, así como todo lo relacionado con el tema económico y social del país, presididas por el Segundo Secretario del Comité Central, José Ramón Machado Ventura, y por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, respectivamente.

La Comisión dedicada a la Política de Cuadros en el 8vo. Congreso del Partido Comunista de Cuba continuó sus sesiones de trabajo con la presentación del proyecto de la Estrategia General para su implementación, la que tiene como objetivo dotar a la organización política de un diseño para alcanzar superiores resultados en este propósito, desde la visión de los líderes históricos de la Revolución y con carácter dialéctico para atemperarse a cada momento.

El documento lo presentó Rosario del Pilar Pentón Díaz, miembro del Comité Central y rectora de la Escuela Superior del Partido “Ñico López”, quien explicó los siete objetivos de la estrategia. Incluyen el papel rector del Partido en la aplicación de la Política; la responsabilidad de los cuadros en el trabajo con la reserva; la eficacia en los procesos de selección, desarrollo y evolución de la cantera; enfrentamiento a la corrupción; valores y cultura jurídica de esos dirigentes de la sociedad, entre otros.

Pentón Díaz insistió en trabajar por el modelo de cuadro de la Revolución a tono con el momento que viven, con cualidades éticas, morales, ideológicas y la preparación profesional.

El delegado por La Habana, Homero Acosta Álvarez, miembro del Comité Central, expresó la calidad del documento –completo y abarcador- para fortalecer la Política de Cuadros y aportó elementos en su intervención sobre la subjetividad, que es también un problema colectivo.

“Hay que desterrar formalismos y también esquematismos. La Política de Cuadros no se ha cumplido, no por falta de documentos, porque siempre han existido documentos, desde las tesis y resoluciones que aquí se hacen mención. No se ha cumplido por los hombres y por las mujeres que tenemos que aplicar esa Política de Cuadros. La cual está bien diseñada y sin embargo durante años no hemos cumplido con ella y ahí están los resultados. Si hoy analizamos el cumplimiento de la Política de Cuadros en estos años, de acuerdo con las reflexiones del General de Ejército ayer en el informe central, no podemos negar que se ha avanzado”.

La Estrategia General para la implementación de la Política de Cuadros presentada, tiene una palabra clave: sistematicidad.

La Miembro no profesional del Buró Municipal en Santiago de Cuba y Secretaria del Comité del Partido de la Empresa de Servicios Portuarios de Oriente, Idania Matos Roche, sostuvo que “las cualidades de un cuadro, pienso que comienzan con la ejemplaridad. Cuadro ejemplo, cuadro líder, cuadro que arrastra en un sector empresarial tiene resultados; porque controla, supervisa, intercambia con los trabajadores”.

Un testimonio aleccionador sobre la formación rigurosa y práctica de cuadros está reflejado en el trabajo del líder de la Revolución Fidel Castro, desde la etapa insurreccional. Fue un interesante y moralizante relato del General de División de la Reserva, Ramón Pardo Guerra, quien describió la preparación de los combatientes desde la base, la disciplina, la superación y después el proceso de ascenso.

En la tarde de este sábado se espera que concluya el trabajo de las tres comisiones, y se dará paso a la elaboración de los dictámenes que serán sometidos a la consideración de todos los delegados en sesión plenaria.



